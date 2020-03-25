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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Trabzonsporlu futbolcular "Evde kal, güvende kal" çağrısı yaptı!

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Trabzonsporlu futbolcular "Evde kal, güvende kal" çağrısı yaptı!
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Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.

Trabzonsporlu futbolcular Evde kal, güvende kal çağrısı yaptı

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