Trabzonsporlu Filip Novak: "Şampiyon ilan edilsek güzel olur"
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Filip Novak, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig lideri Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, “Ligin şu anda bitirilip bizim şampiyon ilan edilmemiz güzel olur” dedi.
Kulüple sözleşme uzatma için uzun zamandır görüşme halinde olduğunu hatırlatan başarılı oyuncu “Sözleşmeyi uzatmak için anlaşmaya yakındık. Görüşmeler şu anda durdu” diye konuştu.
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