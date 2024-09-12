×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonsporlu fanatik besici, keçi ve koçların boynuzunu bordo-maviye boyadı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Ramazan Aysoy
Trabzonsporlu fanatik besici, keçi ve koçların boynuzunu bordo-maviye boyadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 15:14

Trabzonspor fanatiği olan besici Ramazan Aysoy, yaklaşık 2 bin 500 tane keçi ve koçunun boynuzunu bordo-maviye boyadı.

Haberin Devamı

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan 28 yaşındaki Ramazan Aysoy, keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.

İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Aysoy, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.

Trabzonsporlu fanatik besici, keçi ve koçların boynuzunu bordo-maviye boyadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Şenol Güneş#Ramazan Aysoy

BAKMADAN GEÇME!