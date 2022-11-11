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Trabzonsporlu Enis Bardhi: 'Hedeflerimiz var, devam etmek zorundayız'

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#Trabzonspor#Bardhi#Süper Lig
Trabzonsporlu Enis Bardhi: Hedeflerimiz var, devam etmek zorundayız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 22:23

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Enis Bardhi maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Enis Bardhi, "Sert ve zor bir maç oldu bizim için. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Ancak futbol böyle. Rakibimiz penaltıdan bulduğu gol ile beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız." dedi.

GOMEZ: 3 PUANLA AYRILABİLİRİDK

Maxi Gomez ise "Özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı oyunun hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. Buradan 3 puanla ayrılabilirdik, sağlık olsun" şeklinde konuştu.

Naci Ünüvar ise "Bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de buradan galibiyetle ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Bardhi#Süper Lig

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