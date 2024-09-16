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Trabzonsporlu Edin Visca, özür diledi! "Gördüğüm kırmızı kart..."

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#Trabzonspor#Edin Visca#Beşiktaş
Trabzonsporlu Edin Visca, özür diledi Gördüğüm kırmızı kart...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 15:43

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncusu Edin Visca, özür diledi.

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Edin Visca, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır. Saygı ve sevgilerimle."

Trabzonsporlu Edin Visca, özür diledi Gördüğüm kırmızı kart...

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#Trabzonspor#Edin Visca#Beşiktaş

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