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GeriFutbol Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'a transfer oldu
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DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'a transfer oldu

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Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'a transfer oldu
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TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur'u 2 yıllığına kiraladı. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi.

Tekke'nin gelişim kaydedeceğine inandığı bir isim olması nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısında öne çıkan isimlerin başında gelen ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspora transfer oldu

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