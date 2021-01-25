Son Güncelleme:
Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan için yeni teklif!
Trabzonspor'un alternatif oyuncu olarak kadroda düşündüğü Yusuf Erdoğan için bu hafta Kasımpaşa’ya yeni bir teklif yapılacak.
Hem kanatlarda hem de sol bekte görev yapabildiği için teknik direktör Abdullah Avcı’nın transferine sıcak baktığı Yusuf Erdoğan, kulübü Kasımpaşa’nın kolaylık göstermesini bekliyor.
Bordo-Mavililer, para artı takas formülüyle eski oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak. (Fanatik)
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle