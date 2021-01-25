Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan için yeni teklif!

Hem kanatlarda hem de sol bekte görev yapabildiği için teknik direktör Abdullah Avcı’nın transferine sıcak baktığı Yusuf Erdoğan, kulübü Kasımpaşa’nın kolaylık göstermesini bekliyor.

Bordo-Mavililer, para artı takas formülüyle eski oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak. (Fanatik)

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