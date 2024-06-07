Trabzonspor'dan Weghorst hamlesi! Yaremchuk beklemeye alındı

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Paul Onuachu için girişimlerinden henüz olumlu sonuç çıkaramayan, Roman Yaremchuk transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da Wout Weghorst konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'in haberine göre ara transfer döneminde de ilgilendiği Hollandalı yıldızı yeniden gündemine alan Trabzonspor, temaslarını hızlandırdı. Yaremchuk'u bekleten Bordo-mavili kulüp, Weghorst'tan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren 31 yaşındaki yıldız golcü, Bundesliga'da çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Premier Lig'den düşen Burnley'de devam etmek istemeyen Weghorst'un kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı. Hollanda ile EURO 2024 oynayacak olan Weghorst'la ilgilenen başka kulüplerin olduğu da biliniyor.