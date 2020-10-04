Trabzonspor'dan Wahbi Khazri'ye ikinci teklif | Son dakika transfer haberleri

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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi. En ciddi teklif ise daha önce 'Hayır' cevabı veren Wahbi Khazri'ye oldu.

Saint-Etienne şartları kabul edilebilir bulurken, 29 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu ikna çalışmaları sürüyor. Oyuncuyu Trabzon kiralamak istiyor.

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