MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan Wahbi Khazri'ye ikinci teklif | Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Trabzonspor'dan Wahbi Khazri'ye ikinci teklif | Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Wahbi Khazri'ye ikinci teklif | Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor, Saint Etienne forması giyen Wahbi Khazri'nin peşini bırakmıyor. Bordo-Mavililer ilk teklifi reddeden Tunuslu yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

7
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Orta sahaya bir takviye daha yapabiliriz" açıklamasından sonra bu bölge için 5 oyuncuya teklif yapıldığı öğrenildi. En ciddi teklif ise daha önce 'Hayır' cevabı veren Wahbi Khazri'ye oldu.

Saint-Etienne şartları kabul edilebilir bulurken, 29 yaşındaki Tunuslu oyuncuyu ikna çalışmaları sürüyor. Oyuncuyu Trabzon kiralamak istiyor.

Trabzonspordan Wahbi Khazriye ikinci teklif | Son dakika transfer haberleri

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle