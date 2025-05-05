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Trabzonspor'dan VAR paylaşımı: 'Yazıklar olsun!'

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#Trabzonspor#VAR#Kasımpaşa
Trabzonspordan VAR paylaşımı: Yazıklar olsun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 22:51

Trabzonspor kulübü, 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından 'yazıklar olsun' notuyla Banza'nın son dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün görselini paylaştı.

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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

GOL VAR'A TAKILDI

Trabzonspor, Simon Banza ile 90. dakikada 2-1 öne geçti. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından Banza'dan önce topla oynayan Okay Yokuşlu'nun ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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'YAZIKLAR OLSUN'

Mücadelenin ardından Trabzonspor kulübü, sosyal medya hesabından söz konusu ofsayt pozisyonunu paylaşarak 'Yazıklar olsun!' notunu düştü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı;

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#Trabzonspor#VAR#Kasımpaşa

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