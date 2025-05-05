Trabzonspor'dan VAR paylaşımı: 'Yazıklar olsun!'

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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

GOL VAR'A TAKILDI

Trabzonspor, Simon Banza ile 90. dakikada 2-1 öne geçti. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından Banza'dan önce topla oynayan Okay Yokuşlu'nun ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Mücadelenin ardından Trabzonspor kulübü, sosyal medya hesabından söz konusu ofsayt pozisyonunu paylaşarak 'Yazıklar olsun!' notunu düştü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı;