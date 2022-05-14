Trabzonspor'dan unutulmaz şampiyonluk kutlaması! Kupaya kavuştu, büyük coşku...

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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları şehirde ve stadyumda büyük bir coşkuyla kutlandı. Medical Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ve oyuncular şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın ellerinden alarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi.

KUTLAMADA NELER YAŞANDI?

22:40 Demet Akalın sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıya Uğurcan Çakır da eşlik etti.

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22:24 Abdülkadir Ömür: Trabzonspor'a böyle bir hediye verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şampiyonlukta en ufak bir payım varsa ne mutlu bana

22:21 Uğurcan Çakır: Anlatılamaz bir duygu bizim için. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ve şampiyon oldu

22:04 Kupa, Trabzonsporlu oyuncuların ellerinde

21:55 Şampiyonluk kupası sahneye getirildi. Oyuncular madalyalarını alıyor.

21:45 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın. Bundan 4 sene önce göreve geldiğimiz zaman bu coğrafyada fazla bir anlam ifade etmeyen bir şey istemiştik, 3 sene sabır istedik ve sonuca ulaştık. İyi günümüzde ve kötü günümüzde en büyük destekçimiz oldunuz. İnancı ve azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz

AVCI'NIN DUYGUSAL ANLARI

21:30 Abdullah Avcı sahneye 'Teşekkür Ederim' şarkısıyla çıktı. Tecrübeli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı.

21: 00 Dorukhan Toköz, Ahmet Çalık formasıyla sahneye çıktı. Milli oyuncunun çıkışında Sezen Aksu'nun "Doymadım, doyamadım sevmeleri seni ben" sözlerinin yer aldığı Yalnızca Sitem şarkısı çaldı.

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20:40 Oyuncular tek tek seçtiği şarkılarla sahaya çıkıyor.

20:25 Trabzonspor'un yıldızları Abdülkadir Ömür ve Siopis, kolbastı oynadı.

20:10 'Kasketliler' sahneye çıktı ve horon gösterisi yaptı. Sonrasında kolbastı coşkusu yaşandı.

19:45 Mustafa Topaloğlu sahne aldı ve şampiyonluk şarkısını söyledi.

UĞURCAN VE DORUKHAN SAHNEDE

19:35 Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, sahnede Kadr'e eşlik etti.

'ŞAMPİYONLAR FİLOSU' İLE STADYUMA ULAŞTILAR

Saat 19:25'te Oyuncular, kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle Medical Park Stadyumu'na ulaştı.

Saat 17:00'de kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

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Trabzonspor takım otobüsü tekneye binmek üzere Trabzonspor şampiyonluk filosuna geldi. Deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na vardı. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik etti.

TEKNEDE KOLBASTI KUTLAMASI

Trabzonsporlu oyuncular, teknede kolbastı oynarak kutlamalarına devam etti.

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ABDÜLKADİR ÖMÜR: 'SABAHA KADAR EĞLENECEĞİZ'

Tekneden açıklama yapan Abdülkadir Ömür, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Bu horon sesini duyunca yerimizde duramıyoruz. Sabaha kadar eğleneceğiz." dedi.

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UĞURCAN ÇAKIR: 'BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?'

Uğurcan Çakır ise duygularını "Abi çok mutluyuz ya... Böyle bir şey var mı?" diyerek paylaştı.

Berat Özdemir de "Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

SIOPIS SAÇLARINI BOYATTI

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyatması da dikkat çekti.

AHMET AĞAOĞLU: 'İNADIYLA, KARAKTERİYLE...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Tarihimizde yaşadığımız en mutlu günlerden birisi. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki aidiyet duygusu hiçbir zaman sönmedi. Bu takım bu kadar taraftarı olduğunun Türkiye bile farkında değildi. İnadıyla, karakteriyle ve farklılığıyla şampiyon Trabzonspor.

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Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık. Hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın yaratmış olduğu olumsuzlukları kişilerin veya kulüplerin üzerinde okumadık.

SERKAN ASAN: 'ÇOCUKLUK HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Tarif edilemez bir duygu. Çocukluk hayalimiz gerçekleştirdik. Tadını çıkarmaya devam. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocukken hep bu anı hayal ediyorduk