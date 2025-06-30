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Trabzonspor'dan Uğurcan'a %93 zam!

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig
Trabzonspordan Uğurcana %93 zam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

Bordo mavili kulüp, milli kalecinin yıllık ücretini 60 milyon TL'den 116 milyon TL'ye yükseltti.

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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan’ın, “Fenerbahçe, 20 milyon Euro verse bile satmam” dediği kaleci Uğurcan Çakır’la yeni bir sözleşme konusunda anlaştığı öğrenildi. Yeni mukaveleyle tecrübeli kalecinin yıllık ücretine yüzde 93 oranında zam yapılacak. Halen yılda 60 milyon TL alan Uğurcan, gelecek sezondan itibaren 116 milyon TL alacak. Böylelikle transfer defterini tamamen kapatan milli kalecinin 2027 Haziran olan mukavele süresinin 2030’a dek uzatılması bekleniyor.

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Uğurcan’ın Trabzonspor’da kalmasında, Avrupa’dan gelen tekliflerin yetersiz olmasının da büyük rol oynadığı belirtildi. Yıllık ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine yükselen Uğurcan, takımın en çok para kazanan ismi Stefan Savic’i yakalamış oldu.

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig

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