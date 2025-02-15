Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır tepkisi: 'TFF'yi göreve çağırıyoruz!'

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Trabzonspor kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçta kaleci Uğurcan Çakır'a gelen tepkiler nedeniyle kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

AÇIKLAMA



Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır.



Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.… pic.twitter.com/4mjtZcng6S — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 15, 2025

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"İNSANLIK AYIBIDIR"

Yapılan paylaşımın ardından Beyaz TV ekranlarına konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan Çakır, insan gibi insan ve adam gibi adamdır. Beyefendi ve aile babasıdır. Bugün yapılanları Beşiktaş taraftarlarına yakıştıramadım. Hangi sahada yapılırsa yapılsın, bu insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır, aklı başında Beşiktaşlıların bu tarz bir küfrü kabul ettiklerini düşünmüyorum. Uğurcan'a ancak tribünden küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez." ifadelerini kullandı.