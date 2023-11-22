Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Galler - Türkiye maçında sakatlanmıştı...

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A Milli Takım'ın deplasmanda Galler ile oynadığı maçın ilk yarısında dizinden sakatlanan ve maça devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir; "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.