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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması! "Olimpiyatlara gitmesine izin verilmemiştir..."

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#Trabzonspor#Paris 2024#Mahmoud Trezeguet
Trabzonspordan Trezeguet açıklaması Olimpiyatlara gitmesine izin verilmemiştir...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 16:11

Trabzonspor, ülkesinin milli takımından olimpiyat kadrosuna davet alan Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmediğini açıkladı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımında oynaması için davet aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."

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#Trabzonspor#Paris 2024#Mahmoud Trezeguet

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