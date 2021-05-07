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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan transferde Ruud Vormer hamlesi!

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Trabzonspor'dan transferde Ruud Vormer hamlesi!

Trabzonspor, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'de forma giyen orta saha oyuncusu Ruud Vormer'i gündemine aldı.

Süper Lig'de Abdullah Avcı dönemiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, gelecek sezonun planlaması için düğmeye bastı.

Abdullah Avcı'nın sunduğu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimden flaş bir hamle geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Club Brugge'dan Ruud Vormer'i listesine aldı.

4 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Haberde; Vormer için Trabzonspor'un en az 4 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği de belirtildi.

Club Brugge'de 7 sezondur forma giyen 32 yaşındaki Ruud Vormer, 42 maçta 7 gol attı ve 15 asist yaptı.

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