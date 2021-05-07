Trabzonspor'dan transferde Ruud Vormer hamlesi!

Süper Lig'de Abdullah Avcı dönemiyle birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, gelecek sezonun planlaması için düğmeye bastı.

Abdullah Avcı'nın sunduğu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimden flaş bir hamle geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre; Trabzonspor, Club Brugge'dan Ruud Vormer'i listesine aldı.

4 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Haberde; Vormer için Trabzonspor'un en az 4 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği de belirtildi.

Club Brugge'de 7 sezondur forma giyen 32 yaşındaki Ruud Vormer, 42 maçta 7 gol attı ve 15 asist yaptı.