Trabzonspor'dan transfer şov! Ozan Tufan bitti, Cihan Çanak bitiyor

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Türkiye’de yaz transfer dönemi dün itabariyle resmen başlarken birinci döneme en hızlı giren kulüp Trabzonspor oldu. Bordo mavililer dün sabah saat 09.00’da Kamuoyu Aydınlatma Platformuna’na gönderdiği bildirimlerle İngiliz ekibi Hull City’nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege’den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme’nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

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SIRADAKİ TRANSFER GENÇ CİHAN ÇANAK

Önceki gece İstanbul’a gelen İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic sağlık kontrolleri sonrası dün Trabzon’a ulaştı. 5 oyuncuyu açıklayan Karadeniz ekibinde transfer çalışmaları sürüyor. Geçen sezonu Gaziantep’te geçiren Dragus için Stadard Liege ile anlaşan Trazonspor, Belçika ekibinin genç oyuncusu Cihan Çanak konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Hem kulüp hem de 19 yaşındaki sol kanat ikna edilirken bu transferin de kısa sürede bitmesi bekleniyor.

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FIRTINA YENİ SEZON İÇİN TOP BAŞI YAPTI

Bu arada Trabzonspor, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için dün start verdi. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak çalışmalara başlayan bordo mavililer sezon öncesi hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak. Karadeniz ekibi ikinci etap için ise 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan’a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar sezon öncesi hazırlıklarını burada sürdürecek.