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Haber Giriş: 22.08.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan TFF'ye Thiam-Fatih Öztürk başvurusu! Kasımpaşa...

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Trabzonspor'dan TFF'ye Thiam-Fatih Öztürk başvurusu! Kasımpaşa...
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Trabzonspor, Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü G.Saray'a; Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz göndermesinin ardından flaş bir başvuru yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk'ü G.Saray'a; Mame Thiam'ı ise F.Bahçe'ye bedelsiz göndermesi tartışmalara neden olmuştu. Lacivert beyazlıların, mali sıkıntı yaşayan bu iki kulübe destek vermek amacıyla böyle bir karar aldıklarını açıklaması diğer kulüplerden tepki görmüştü. Bu durumla ilgili Trabzonspor Divan Kurulu, TFF'ye flaş bir başvuruda bulundu. Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.

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MAÇLARI ŞAİBE ALTINA GİRDİ

Tek tek ihlal edilen Disiplin talimatlarının yazıldığı başvuruda, "Kasımpaşa tarafından başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan, başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır. Kasımpaşa'nın, bu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir... Bu takımların, 'biz' ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. Sportmenliğe aykırı, fubolun değerini düşüren, maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden ve talimatların amacı dışında, etik değerlerle bağdaşmayan bu transferlerin tescil edilmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Spor Arena Fenerbahçe kampında! İşte son bilgiler...Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası Tesisleri'nden son bilgileri aktardı. Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam'ın da kampa katıldığını belirten Arat, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile hazırlık maçlarını yapacağını açıkladı.
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