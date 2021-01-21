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Futbol
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:24 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan sürpriz sağ kanat girişimi! Torino'dan Simone Edera...

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Trabzonspor'dan sürpriz sağ kanat girişimi! Torino'dan Simone Edera...
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Trabzonspor'un Torino forması giyen 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Simone Edera'yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino'dan kanat oyuncusu Simone Ederayı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

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LECCE DE İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce'nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.

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TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK

Torino'da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.

 

Trabzonspordan sürpriz sağ kanat girişimi Torinodan Simone Edera...

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