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Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin eski hocasıyla görüştü!

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspordan sürpriz hamle: Ertuğrul Doğan, Fenerbahçenin eski hocasıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 08:12

Fatih Tekke'yle yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin eski hocası ile temas kurdu. İşte detaylar...

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Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk maçta Hüseyin Cimşir yönetiminde 5-0’lık farklı bir galibiyet aldı. Ancak bordo-mavililer, teknik direktör planlamasında rotasını değiştirmedi.

Karadeniz ekibi, yeni hocasını kısa süre içerisinde takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın daha önce işaret ettiği gibi öncelik yabancı teknik adamlara veriliyor.

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LİSTENİN İLK SIRASINDA VITOR PEREIRA VAR!

Fanatik'in haberine göre; Geniş bir aday havuzu oluşturan Trabzonspor’da listenin ilk sırasında, Türkiye’yi yakından tanıyan Vitor Pereira bulunuyor.

Trabzonspordan sürpriz hamle: Ertuğrul Doğan, Fenerbahçenin eski hocasıyla görüştü

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ERTUĞRUL DOĞAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam için girişimler başladı. Başkan Ertuğrul Doğan’ın Pereira ile bizzat temas kurduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, bir yandan listedeki diğer yabancı adaylarla görüşmelerini sürdürürken, Pereira için şartların oluşması hâlinde süreci hızla sonuçlandırmak istiyor.

Trabzonspordan sürpriz hamle: Ertuğrul Doğan, Fenerbahçenin eski hocasıyla görüştü

YENİ TEKNİK DİREKTÖR EN GEÇ BU HAFTA SONUNDA NETLEŞECEK

Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü bu hafta içerisinde, en geç hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe

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