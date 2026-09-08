Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin eski hocasıyla görüştü!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından çıktığı ilk maçta Hüseyin Cimşir yönetiminde 5-0’lık farklı bir galibiyet aldı. Ancak bordo-mavililer, teknik direktör planlamasında rotasını değiştirmedi.

Karadeniz ekibi, yeni hocasını kısa süre içerisinde takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın daha önce işaret ettiği gibi öncelik yabancı teknik adamlara veriliyor.

Gözden Kaçmasın Hüseyin Çimşir bunu hep yapıyor! Haberi görüntüle

LİSTENİN İLK SIRASINDA VITOR PEREIRA VAR!

Fanatik'in haberine göre; Geniş bir aday havuzu oluşturan Trabzonspor’da listenin ilk sırasında, Türkiye’yi yakından tanıyan Vitor Pereira bulunuyor.

Haberin Devamı

ERTUĞRUL DOĞAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli teknik adam için girişimler başladı. Başkan Ertuğrul Doğan’ın Pereira ile bizzat temas kurduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, bir yandan listedeki diğer yabancı adaylarla görüşmelerini sürdürürken, Pereira için şartların oluşması hâlinde süreci hızla sonuçlandırmak istiyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR EN GEÇ BU HAFTA SONUNDA NETLEŞECEK

Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü bu hafta içerisinde, en geç hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.