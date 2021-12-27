Trabzonspor'dan son dakika transfer bombaları! Edin Visca, Efecan Karaca ve bir de stoper...

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19 maçlık sezonun ilk devresini müthiş şekilde kapatan ve tam 46 puan toplayan Trabzonspor , 2021 yılının tamamı dikkate alındığında ise 44 lig maçında 97 puanı hanesine yazdırdı. Sadece ligin ilk yarısında değil, senenin bütününe bakıldığında da ezeli rakiplerine çift haneli farklar atan Bordo-Mavililer’de, şimdi rota transfere çevrildi... Sezon başında hamleleri çok erken yapan ve bunun karşılığı alan Trabzonspor, transferde yine fırtına yaratmaya hazırlanıyor. Öyle ki ihtiyaçlar belli, görüşmeler çoktan başladı.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor Tymoteusz Puchacz ile transfer görüşmelerine başladı | Transfer Haberlerl Haberi Görüntüle

Visca’da süreç izleniyor

İlk imzayı Kouassi’ye attıran Bordo-Mavililer, kanat transferinde öncelikle Efecan Karaca’yı bitirecek. Alanyaspor’un kaptanı için teklif yapıldı, Güney ekibi de yarım sezon kontratı kalan 32 yaşındaki yıldız için olumlu geri dönüş yaptı. Fanatik'in haberine göre; Hafta içinde detaylar görüşülecek. Ya direkt satış ya da takasta Yusuf Sarı artı para formülüyle transferin sonuçlandırılması hedefleniyor. Visca konusunda ise bekleyiş hakim. Abdullah Avcı çok istekli, Visca gelmeye sıcak. Ancak Başakşehir, işi kızıştırmaya çalışıp, maksimum kazancı sağlamak istiyor. Trabzonspor Yönetimi süreci izliyor.

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Puchazc’ın menajeri takipte

Edgar’ın sakatlığı sonrası en ciddi bütçe, stoper transferine ayrılacak. Kaan Ayhan ilk hedef. Sassuolo Kulübü’ne, ne istedikleri soruldu. Sezon başında Beşiktaş ’tan 5 milyon Euro talep eden İtalyan ekibi, Trabzonspor’un kiralama teklifine sıcak bakmamıştı. Kaan’ın yanı sıra Abdullah Avcı, futbol izleme komitesiyle geniş birliste oluşturuyor. Sol bekte ise uzun süredirtakip edilen Puchacz’ın kiralanması planlanıyor. 1999 doğumlu Polonyalı savunmacının menacerlik şirketi de, Trabzonspor’un resmi hesabını sosyal medyada takibe aldı.