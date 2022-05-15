Trabzonspor'dan sol beke Konan hamlesi! Amartey için sürpriz gelişme... | Transfer haberi

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Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı yaptığı basın toplantısında sol bek, stoper ve sağ beke transfer gerçekleştireceklerini söylerken, özellikle savunmanın soluna nokta atışı bir takviye düşünülüyor. Nitekim bu sezon en büyük sıkıntı orada yaşandı, Avcı tam 8 farklı oyuncu kullandı ancak bir türlü istikrar sağlanamadı. Karadeniz ekibi sorunu kökünden çözmeye hazırlanıyor. Gündemdeki isim; Ghislain Konan.

Fanatik'te yer alan habere göre; Reims’le sözleşmesi bitecek olan Fildişili sol bek için temasların başladığı öğrenildi. Pek çok talibi bulunan Konan konusunda elini çabuk tutan Fırtına, geçen sezonki gibi erken davranıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off oynanacağı için en az 2-3 transferin yine kamp dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

KONAN'IN ALTERNATİFİ EREN ELMALI

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Ligue 1’de bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Konan, devre arasında Fenerbahçe’nin de ciddi şekilde gündemindeydi. Trabzonspor, bonservis maliyeti bulunmayan 26 yaşındaki yıldızı imza parası formülüyle ikna etmeyi planlıyor. Konan’ın yanı sıra sol bek listesinde 2-3 önemli alternatifin daha bulunduğu öğrenilirken, iç piyasada ise Kasımpaşa’dan Eren Elmalı radarda.

DANIEL AMARTEY ÖNERİSİ

2016’dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey’nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran itibarıyla boşa çıkacak Ganalı stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapıyor. 1.86 boyundaki ve 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Gana Milli Takımı’nın formasını 33 kez terletti. Amartey bu sezon Premier Lig’de 25 maçta 1987 dakika oynadı.

Fanatik'teki habere göre; Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, menajerlerin önerdiği Amartey konusunda vereceği rapora göre hareket edilecek. Başarılı hoca son basın toplantısında mutlaka stoper transferi gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

AHMETCAN İÇİN 15 MİLYON EURO

Trabzonspor 19 yaşındaki başarılı stoperin fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Eintracht Franfurt’la adı anılan Ahmetcan, bu sezon A takıma yükselirken, gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekti.

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Sol ayaklı olmasına rağmen Edgar sakatlandıktan sonra pek çok maçta sağ stoper olarak görev yapan Ahmetcan için teknik direktör Abdullah Avcı, “Ahmetcan’ın potansiyeli ve özgüveni mükemmel. Gelişimi çok iyi gidiyor” demişti.