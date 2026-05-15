Trabzonspor'dan sezonun ilk transferi! 3 yıllık anlaşma

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 19:08

Trabzonspor, gelecek sezon için ilk transferini gerçekleştirdi, Karadeniz ekibi, Genoa ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

TAKIMI VEDA ETTİ

İtalya Serie A ekibi Genoa da Ukraynalı futbolcuya veda etti.

"Ruslan’a, kırmızı ve maviyi tenimize işleyerek yaşadığımız bu muhteşem macera için teşekkürler. İyisiyle kötüsüyle, formaya olan tutkun ve sevgin silinmez bir iz bırakacak. Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor; yıllardır evin olan ve yıllarca öyle kalacak bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın. Baştan, sonsuza dek."

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 34 maçta görev alan Malinovskyi, 6 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.

