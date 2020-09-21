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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan sezona kötü başlangıç! 26 hafta sonra ilk kez...

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Trabzonspor'dan sezona kötü başlangıç! 26 hafta sonra ilk kez...
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Süper Lig'de Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Trabzonspor, sezona iyi başlayamadı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olurken, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kalarak galip gelemedi.

İlk 2 haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle ligde hanesine sadece 1 puan yazdırabilen Karadeniz ekibi, 5 puan kaybetti.

En son 2011-2012 sezonunda ilk 2 haftada 1 puan toplayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisindeki en kötü lig başlangıcını yaptı.



- Son 9 sezonun başlangıçları

Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 4, 2013-2014 sezonunda 3, 2014-2015 sezonunda 2, 2015-2016 sezonunda 6, 2016-2017 sezonunda 3, 2017-2018 sezonunda 4, 2018-2019 sezonunda 3, 2019-2020 sezonunda 4 puan elde etmişti.

Bordo-mavililer, bu sezon da 1 puan ile söz konusu dönem içerisindeki en az puanını elde etti.

- 26 hafta sonra gol atamadı

Trabzonspor, ligde 26 hafta sonra gol kaydedemedi.

Geçen sene ligin 10. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, Yukatel Denizlispor maçından da golsüz ayrılarak 26 hafta sonra rakip kaleye gol gönderemedi.

 

Trabzonspordan sezona kötü başlangıç 26 hafta sonra ilk kez...

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