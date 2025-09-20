Trabzonspor'dan sert hakem tepkisi!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken videolu bir paylaşım yapıldı.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

İşte o paylaşım;