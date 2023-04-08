Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'a servet! Beşiktaş maçına yetişecek iddiası...

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Teknik direktör arayışları doğrultusunda 1 numaralı hedefi Sergen Yalçın olan Trabzonspor Yönetimi, başarılı hocayla bir görüşme gerçekleştirdi.

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın’ın talebi, 1.5 yıllık kontrat ve ekibinin masraflarıyla birlikte 50 milyon TL. Bordo-Mavililer, pazarlıklarda orta yolu bulmaya çalışıyor. Bu paraya, ekibinin maaşları da dahil. Trabzonspor Yönetimi ise yapılan pazarlıklarda orta yolu bulmaya yani rakamı 40 milyon TL seviyelerine çekmeye çalışıyor.

Taraflar arasında konuşan tek konu; maaş değil. Sergen Yalçın, Trabzonspor’la anlaşması halinde futbolun tek patronu olmak istiyor. Hem geniş yetkiler hem de gelecek sezon için yarışacak kadro ve güçlü bir proje talep ediyor.

Tesislere kendi bilgisi haricinde yöneticilerin girip-çıkmasını da doğru bulmayan başarılı hoca, en önemlisi yarışacak kadro ve güçlü bir proje ortaya konulması halinde göreve başlayacağını belirtiyor.

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Temasların olumlu şekilde ilerlediği öğrenilirken, Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları kısa zamanda Sergen Yalçın konusunu çözüme kavuşturup, önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine mutlaka yeni teknik direktörle çıkmayı hedefliyor.