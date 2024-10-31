Trabzonspor'dan Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması!

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Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımı'mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.