×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Serdar Saatçı#Ahmet Beşir
Trabzonspordan Serdar Saatçı için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 21:05

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın kalça kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı'nın kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Serdar Saatçı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Futbol A Takımı'mızın antrenmanı sırasında sağ kalça bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Serdar Saatçı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kalça kas ve tendonunda yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Serdar Saatçı#Ahmet Beşir

BAKMADAN GEÇME!