Trabzonspor’dan Şenol Güneş’e yılda 50 milyon TL

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Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş’le anlaşan Trabzonspor, tecrübeli teknik adamla yapılan sözleşmenin detaylarını KAP’a bildirildi. 2+1 yıllık mukavele imzalanan 72 yaşındaki Güneş’e bu sezon 50 milyon TL garanti ücret ödenecek. Gelecek yıl, bu sezonki ücretin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde, TÜFE + ÜFE’nin yarısı oranında artış yapılacak. Bu artış miktarı 2026-27 sezonu için de geçerli olacak. Trabzonspor’da 5. kez teknik direktörlüğe getirilen Güneş, en son 2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo mavili kulübe, 11 yıl sonra geri döndü. Şenol Güneş, geçtiğimiz salı günü düzenlenen törende boş sözleşmeye imza atmıştı.

CHAM, BANZA VE SERDAR RESMEN FIRTINA OLDU

Trabzonspor, yeni transfer ettiği Simon Banza, Serdar Saatçı ve Muhammed Cham için dün imza törenleri düzenledi. Banza, Portekiz ekibi Braga’dan 1 yıllığına kiralanırken, 4 yıllık imza atan Serdar için aynı kulübe 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Fransa’nın Clermont takımından 4 milyon Euro’ya alınan Cham ise 4 yıllık mukavele imzaladı. Cham 10, Banza 17, Serdar 29 numarayı giyecek.

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