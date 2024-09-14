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Trabzonspor’dan Şenol Güneş’e yılda 50 milyon TL

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
Trabzonspor’dan Şenol Güneş’e yılda 50 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Bordo mavili kulüp, tecrübeli teknik adamın sözleşme şartlarını KAP’a bildirdi. Bordo mavili yönetim, salı günü boş mukaveleye imza atan yeni teknik direktörün ücretine, her sezonun sonunda yüzde 40’ı geçmeyecek şekilde, TEFE + ÜFE’nin yarısı oranında artış yapılacak.

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Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş’le anlaşan Trabzonspor, tecrübeli teknik adamla yapılan sözleşmenin detaylarını KAP’a bildirildi. 2+1 yıllık mukavele imzalanan 72 yaşındaki Güneş’e bu sezon 50 milyon TL garanti ücret ödenecek. Gelecek yıl, bu sezonki ücretin yüzde 40’ını geçmeyecek şekilde, TÜFE + ÜFE’nin yarısı oranında artış yapılacak. Bu artış miktarı 2026-27 sezonu için de geçerli olacak. Trabzonspor’da 5. kez teknik direktörlüğe getirilen Güneş, en son 2012-13 sezonunda ayrıldığı bordo mavili kulübe, 11 yıl sonra geri döndü. Şenol Güneş, geçtiğimiz salı günü düzenlenen törende boş sözleşmeye imza atmıştı.

CHAM, BANZA VE SERDAR RESMEN FIRTINA OLDU

Trabzonspor, yeni transfer ettiği Simon Banza, Serdar Saatçı ve Muhammed Cham için dün imza törenleri düzenledi. Banza, Portekiz ekibi Braga’dan 1 yıllığına kiralanırken, 4 yıllık imza atan Serdar için aynı kulübe 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Fransa’nın Clermont takımından 4 milyon Euro’ya alınan Cham ise 4 yıllık mukavele imzaladı. Cham 10, Banza 17, Serdar 29 numarayı giyecek.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

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