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GeriFutbol Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı

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Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı
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Trabzonspor Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş’in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspordan Şenol Güneşe doğum günü mesajı

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