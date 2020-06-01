AA
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Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e doğum günü mesajı
Trabzonspor Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş’in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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