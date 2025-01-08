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Trabzonspor'dan Sami Uğurlu tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

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#Trabzonspor#Alanyaspor#Sami Uğurlu
Trabzonspordan Sami Uğurlu tepkisi: Şiddetle kınıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 23:38

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, Akdeniz ekibinin hocası Sami Uğurlu'nun maç sonu yaşanan kavgaya dair yaptığı açıklamalara sert bir tepki gösterdi.

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Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının ardından Akdeniz ekibinin Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sayın Sami Uğurlu’nun futbolcularımız Simon Banza ve Muhammed Cham hakkında yaptığı talihsiz ve temelsiz açıklamalarını şaşkınlıkla takip ettik.

Sahada ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcusunun durumuna dair tek bir kelime dahi etmeden, gündem yaratmak amacıyla oyuncularımızı hedef alması kabul edilemez bir tutumdur.

Trabzonspor olarak şunun altını kalın bir şekilde çizmek isteriz:

Simon Banza ve Muhammed Cham, profesyonelliğiyle öne çıkan çok değerli sporculardır.

Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir.

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Sayın Uğurlu’nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz.

Futbolcusunun yaşadığı ciddi sakatlığı göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasını ise ne spor ahlakına ne de insani değerlere uygun görüyoruz.

Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Trabzonspor Kulübü olarak, oyuncularımızı bu tür mesnetsiz iddialardan koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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#Trabzonspor#Alanyaspor#Sami Uğurlu

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