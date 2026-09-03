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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Saviolo
Trabzonspordan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 18:52

Trabzonspor’da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo’nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç futbolcusu Noah Saviolo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

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Sağlık ekibi tedaviye başladı

Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Saviolo

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