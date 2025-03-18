Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması!

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Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen’in Süper Lig’in 28’inci haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşma esnasında sakatlık yaşaması sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen’in sağlık durumuyla ilgili "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.