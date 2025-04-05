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Trabzonspor'dan PFDK kararlarına tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#PFDK#Mourinho
Trabzonspordan PFDK kararlarına tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 19:04

Trabzonspor, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspordan PFDK kararlarına tepki

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Jose Mourinho, PFDK'den 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, 3 maçlık cezasını kupada çekecek.

Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

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#Trabzonspor#PFDK#Mourinho

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