Trabzonspor'dan PFDK kararlarına tepki!

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Trabzonspor, PFDK cezalarının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görmezler, duymazlar, bilmezler..." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Jose Mourinho, PFDK'den 3 maç ceza aldığı için Trabzonspor maçında yedek kulübesinde olabilecek. Portekizli teknik adam, 3 maçlık cezasını kupada çekecek.

Fenerbahçe'de 1 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş ve 3 maç ceza alan Fred de Trabzonspor maçında forma giyebilecek.