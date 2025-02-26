Trabzonspor'dan penaltı ve MHK isyanı: "Yerli hakemler 'yetersiz' ve 'kötü niyetli'!"

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Çaykur Rizespor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında penaltı bekledi.

Müsabakanın 27. dakikasında Banza ile Mocsi arasında yaşanan pozisyon sonrası bordo - mavili futbolcular hakem Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu.

Rizesporlu Mosci'nin ceza sahası içerisinde Banza'ya faul yaptığını belirten Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

Bu yaşananların ardından Trabzonspor, pozisyonu paylaşarak "Yazıklar olsun!" notunu düştü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı;

Karşılaşmanın ilk yarısı sona ermesiyle bordo - mavili kulüpten bir paylaşım daha geldi.

Haberin Devamı

'Merkez Hakem Kurulu, sıfırı tüketmiştir!' başlığı altında yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli ‘yetersiz’ ve ‘kötü niyetli’ oldukları gün gibi ortaya çıktı.

Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir ‘milli güvenlik’ sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024’te gündeme getirmiştik.

Öyle ki; yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul’da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu.

Bu anlar, hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti.

Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var.

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp ‘şaibeli’ bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"