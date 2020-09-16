Trabzonspor'dan Papiss Cisse bombası! Fenerbahçe, Beşiktaş derken... | Transfer Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemindeki Papiss Cisse, Trabzonspor'un da gündeminde.. Menajerler Trabzonspor'a transfer için Cisse’yi önerdi



Sörloth’ta ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Trabzonspor’a tanıdık bir forvet önerildi: Papiss Cisse. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse, geçen sezon Sörloth ile gol krallığı için yarışmıştı.



Bonservisi elinde olması nedeniyle Fenerbahçe ve Beşiktaş’a da önerilen 35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig’de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı. Trabzonspor Yönetimi ise Cisse teklifine çekimser yaklaştı.

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