Trabzonspor’dan Onuachu için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 16:06

Trabzonspor, antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden Paul Onuachu’nun, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaraya dair transfer iddiası Fransız milli yıldız için devredelerFenerbahçe ve Galatasaray'a dair transfer iddiası! Fransız milli yıldız için devredelerHaberi görüntüle

Beşir, “Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu’nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” dedi.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Onuralp Çakıroğlu

 

