Trabzonspor'dan Onuachu için sakatlık açıklaması!

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”