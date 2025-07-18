×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan Onuachu için sakatlık açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Onuachu#Açıklama
Trabzonspordan Onuachu için sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 15:37

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Araz Nahçıvan ile oynadığı maçında sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Onuachu#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!