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GeriFutbol Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması: "Doğru söylemiyor"
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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması: "Doğru söylemiyor"

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Trabzonspor'dan Obi Mikel açıklaması: "Doğru söylemiyor"
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Trabzonspor Kulübü, John Obi Mikel’in iddialarına, röportajı yapan The Athletic’e bir açıklama göndererek yanıt verdi.

Bordo mavililer gönderilen metinde şu ifadelere yer verdi: “Mikel’in kulübümüze ilişkin iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzonspor olarak kısa sürede Covid-19’a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Tedbirler ve sağduyu çağrılarına rağmen Mikel, İngiltere’ye ailesinin yanına gitmek istediğini beyan ettiğinde, olası uluslararası uçuş kısıtlamalarından dolayı geri dönemeyeceği bildirilmiştir. Türkiye’de liglerin ertelenmesini bekleyen tüm futbolcular ve bizler gibi soğukkanlı ve sağduyulu olmasını beklediğimiz futbolcumuz, maalesef gitmeyi tercih etmiştir. Menajeri bu duruma bizzat şahittir. Alınan ortak kararla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık.”

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