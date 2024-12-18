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Trabzonspor’dan MHK’ye istifa çağrısı

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Trabzonspor’dan MHK’ye istifa çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 07:00

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Süper Lig’in inandırıcılığının aralık ayı itibariyle tamamen bittiğini ifade etti.

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İskender, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz, Yarın herkes için çok geç olacak.”

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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