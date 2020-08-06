Trabzonspor'dan Mame Thiam hamlesi - Son Dakika Haberleri
Trabzonspor, Kasımpaşa’da özellikle pandemi sonrası müthiş bir performans gösteren ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mame Thiam'la ilgileniyor.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Yurt dışından pek çok kulübün ilgilendiği ikiliden biri giderse, buraya yine potansiyeli yüksek bir oyuncunun gelmesi gündemde. Bu isim; Mame Thiam. Kasımpaşa’da özellikle pandemi sonrası müthiş bir performans gösteren Mame Thiam, toplamda çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 4 asist yaptı.
ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILIYOR
Hem forvet hem de kanat olarak görev yapan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun adı Fenerbahçe’yle de anılıyor. Trabzonspor, Thiam konusunda Kasımpaşa Kulübü’nün nabzını yokluyor.
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