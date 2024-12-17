Trabzonspor'dan istifa çağrısı: Biraz gururunuz varsa...

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Trendyol Süper Lig 16. hafta kapanış maçında lider Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 90+8'de attığı golle 4-3 mağlup etti.

Mücadelenin hakemi kadir Sağlam'ın verdiği kararlar maça damga vururken iki taratan da sert açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Son olarak Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHK'yi hedef aldı ve istifa çağrısında bulundu.

İşte açıklamanın tamamı:

Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi.

Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig’in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti.

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Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.

Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK’da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.

Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!

Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar.

Tekrar ediyoruz:

Yarın herkes için çok geç olacak!