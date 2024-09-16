×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Beşiktaş#Simon Banza
Trabzonspordan ırkçılık tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 02:27

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından Simon Banza’ya ırkçılık yapıldığını ve hukuki adımlarım atılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş maçı sonrası Simon Banza’ya ırkçılık yapıldığını ve gerekli hukuki adımlarım atılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maç sonrası futbolcumuz Simon Banza’ya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı nitelikteki paylaşımları şiddetle kınıyoruz.

Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz.

Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Beşiktaş#Simon Banza

BAKMADAN GEÇME!