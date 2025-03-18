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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

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#Hüseyin Türkmen#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonspordan Hüseyin Türkmenin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:15

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

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Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 28. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde yaralanma tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.

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#Hüseyin Türkmen#Trabzonspor#Süper Lig

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