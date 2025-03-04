Trabzonspor'dan Hatayspor maçında 'Dünya Kadınlar Günü' jesti

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Trabzonspor, Hatayspor maçında kadın taraftarlara biletlerin ücretsiz verileceğini duyurdu.



Konuya ilişkin açıklama şu şekilde oldu;



Takımımızın, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 27. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasının biletleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak kadın taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.

Kadın taraftarlarımıza özel ücretsiz biletler, Doğu Tribünleri ve Kale Arkaları Üst Bloklar için geçerli olacaktır.

Biletler yalnızca Meydan ve Stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek olup, Passolig kart zorunludur. Ayrıca, ücretsiz biletler transfere kapalı olacaktır.