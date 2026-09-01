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Trabzonspor'dan golcü operasyonu! İngilizlerle pazarlıklar başladı

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Mohamed Toure
Trabzonspordan golcü operasyonu İngilizlerle pazarlıklar başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:29

Yarın gece Avrupa maçları için UEFA’ya kadro bildirecek olan Trabzonspor, Onuachu'nun arkasına forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

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Felipe Augusto’yu Zenit’e 20 milyon Euro’ya sattıktan sonra forvete beklenen hamleyi bir türlü yapamayan Trabzonspor, geleceğe yatırım hamlesi olarak 18 yaşındaki Mitongo’yu kadrosuna katmıştı. Fakat genç oyuncunun kiralık gönderilmesi neredeyse kesin gibi.

Başkan Ertuğrul Doğan son yaptığı açıklamada “Forvet alacağız. Hem takıma katkı sağlayacak hem de ileride Trabzonspor’a para kazandırabilecek genç bir oyuncu düşünüyoruz” derken, öncelikli hedef Norwich forması giyen Mohamed Toure.

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SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Sezona çok iyi başlayan 2004 doğumlu Avustralyalı yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 4 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fırtına, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle golcü işini çözmek istiyor. Fakat Championship ekibinin zorunlu satın almalı şekilde rakam beklentisinin 20 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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Trabzonspordan golcü operasyonu İngilizlerle pazarlıklar başladı

AVRUPA MAÇLARI İÇİN KADRO YARIN GECE BİLDİRİLECEK

Listede 2 aday daha bulunuyor. Yarın gece Avrupa maçları için UEFA’ya liste verilecek. Dolayısıyla zaman daralıyor, Trabzonspor’da forvet transferi noktasında sıcak saatler yaşanıyor.

Trabzonspordan golcü operasyonu İngilizlerle pazarlıklar başladı

FORVET GELİRSE BOUCHOUARI YOLCU

Öte yandan Bordo-Mavililer, yabancı forvet alması halinde Benjamin Bouchouari’yi kiralık gönderecek. Faslı futbolcu son günlerde Nice ile temasta. Fransa’ya dönmeye sıcak bakan başarılı orta saha oyuncusu, sakatlığı olmamasına rağmen transfer görüşmeleri nedeniyle Amedspor mücadelesinin kadrosuna alınmamıştı.

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Mohamed Toure

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