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Trabzonspor'dan gol kralına kanca!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Eldor Shomurodov#Başakşehir
Trabzonspordan gol kralına kanca
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 21:30

Trabzonspor, Paul Onuachu ile birlikte geçen sezon Süper Lig'de gol krallığını paylaşan Eldor Shomurodov'u radarına aldı.

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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

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RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

A Spor'un haberine göre; bordo-mavililer, RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov'u transfer listesine aldı.

Yönetimin, şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek santrfor için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Trabzonspordan gol kralına kanca

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla 44 resmi maçta görev yapan 31 yaşındaki forvet, 23 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Shomurodov, Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaştı.

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#Trabzonspor#Eldor Shomurodov#Başakşehir

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