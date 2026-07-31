Trabzonspor'dan gol kralına kanca!

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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
A Spor'un haberine göre; bordo-mavililer, RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov'u transfer listesine aldı.
Yönetimin, şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek santrfor için resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Başakşehir formasıyla 44 resmi maçta görev yapan 31 yaşındaki forvet, 23 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Shomurodov, Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaştı.