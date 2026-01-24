Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş Oulai göndermesi!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için sosyal medyada hesabından flaş bir paylaşıma imza attı.

GALATASARAY'DAN '42' NUMARALI PAYLAŞIM

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçı öncesi Oulai göndermesi yapmıştı.

Karşılaşma öncesi soyunma odasından bir kare paylaşan sarı-kırmızılılar, görselde Oulai'nin de forma numarası olan 42 numaralı Abdülkerim Bardakçı’nın formasını paylaşmıştı.

Bu paylaşım, taraftarlar arasında 'transfer sinyali' olarak yorumlanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ ALINTI

Bunun üzerine Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntılayarak flaş bir paylaşıma imza attı.

Bordo-mavili ekibin sosyal medyasından yapılan alıntılı paylaşımda "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" notu düşüldü. Söz konusu paylaşımda ise Oulai'nin fotoğrafı yer aldı.

