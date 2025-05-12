×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'dan Galatasaray maçına Cihan Aydın'ın atanmasına sert tepki: 'Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir'

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Cihan Aydın
Trabzonspordan Galatasaray maçına Cihan Aydının atanmasına sert tepki: Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 14:22

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la oynayacakları final maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına resmi İnternet sitesi üzerinden sert tepki gösterdi. Bordo-mavililerin açıklamasında TFF'de adalet müessesinin çürüdüğü, kurumun yansızlığını kaybettiği ve ahlaki zeminin terk edildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın'ın görev yapacağını açıkladı.

Trabzonspor ise bu atamaya resmi İnternet sitesi üzerinden çok sert bir açıklamayla tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gözden KaçmasınSon dakika - Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi belli olduSon dakika - Trabzonspor - Galatasaray finalinin hakemi belli olduHaberi görüntüle

"Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında “VAR tiyatrosu” sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

Haberin Devamı

MHK’nın VAR toplantısına “En büyük Galatasaray” kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!’

Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz!

Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.

Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir.

Ve bilinsin ki; “Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.”

Saygılarımızla…"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası #Trabzonspor#Cihan Aydın

BAKMADAN GEÇME!