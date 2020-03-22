Trabzonspor'dan flaş corona virüs kararı
Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüs Trabzonspor'u da hızlı önlemler almaya itti.
Bordo-mavililerde yönetim 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan takım toplantısında corona virüs testi yapma kararı aldı.
Şampiyonluğun en büyük adaylarındanTrabzonspor, corona virüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor.
Bordo mavili yönetim, salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında corona virüs testi uygulamayı planlıyor.
TEST YAPILACAK
Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında corona virüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı corona virüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.
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