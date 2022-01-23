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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! 3 isim için anlaşma sağlandı

#Transfer#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspordan Fenerbahçeye transfer çalımı 3 isim için anlaşma sağlandı

Transfere hızlı bir giriş yaparak 3 isimle sözleşme imzalayan Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan Taha Altıkardeş başta olmak üzere Kerem Şen ve Batuhan Kör transferleri için Bursaspor'la prensip anlaşmasına vardı.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan ve yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo mavililer, transfere hızlı bir giriş yaparak Edin Visca, Yusuf Erdoğan ve Tymoteusz Puchacz ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, adı Fenerbahçe ile de anılan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş için Bursaspor ile anlaşma sağlarken iki futbolcuda daha mutlu sona ulaşıyor.

Bordo mavililerin, Bursaspor'un genç oyuncuları Kerem Şen ve Batuhan Kör için de prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TAHA ALTIKARDEŞ KİMDİR?

22 Ağustos 2003’te Bursa’da dünyaya gelen Taha Altıkardeş, futbola Bursa Ufukspor’da başladı. 2 yıl burada forma giyen Taha, 2015 yılında Vakıfköy’e adım attı.

Bursaspor altyapı hocalarının dikkatini çeken genç stoper, altyapıda bir sürede forma giydikten sonra A takımda oynamaya başladı. U19 Milli Takım kadrosunda da yer alan Altıkardeş, gelecek vaat eden futbolcular arasında yer alıyor.

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#Transfer#Trabzonspor#Fenerbahçe

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